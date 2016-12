"Noi siamo Francesco", commedia leggera tra sesso e disabilità

Il 25 giugno arriva al cinema "Noi siamo Francesco", delicato racconto su un ragazzo senza braccia che riesce a superare il suo handicap, anche grazie ad un gruppo di amici speciali. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film, che segna l'esordio alla regia di Guendalina Zampagni e annovera nel cast una Elena Sofia Ricci inedita, nel ruolo di una mamma-coraggio in bilico tra le preoccupazioni per il figlio e la tutela della sua vita privata.