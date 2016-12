"La stoffa dei sogni", film-omaggio a William Shakespeare e Eduardo De Filippo

Liberamente ispirato a "L'Arte della commedia" di Eduardo De Filippo e alla sua traduzione de "La Tempesta" di Shakespeare, "La stoffa dei sogni" racconta le vicissitudini di una modesta compagnia di teatranti, con a capo Oreste Campese (Sergio Rubini). Il gruppo naufraga su di una misteriosa isola-carcere e si ritrova a dover coprire alcuni pericolosi camorristi, decisi a evitare la reclusione confondendosi fra gli attori. Sarà il Direttore del carcere (Ennio Fantastichini) a lanciare la sfida al capocomico per scoprire chi nella compagnia è vero attore e chi un criminale: dovranno mettere in scena “La Tempesta” di William Shakespeare.



Mentre il boss camorrista (Renato Carpentieri) 'convince' Campese a riscrivere il copione con un linguaggio che lui e i suoi scagnozzi possano imparare e recitare degnamente, sullo sfondo si assiste alla nascita della storia d’amore tra Miranda, figlia del Direttore del carcere, e il camorrista Ferdinando Aloisi. La versione de "La tempesta" adottata nel film è fedele alla traduzione napoletana dell'opera di Shakespeare per mano di Eduardo De Filippo, del quale il regista Gianfranco Cabiddu fu assistente per anni.