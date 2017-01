"La cena di Natale", Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio tra amore e tradimenti

Dopo "Io che amo solo te" il 24 novembre arriva nella sale " La cena di Natale ", il nuovo film di Marco Ponti tratto dall'omonimo romanzo di Luca Bianchini . Si torna dunque a Polignano con Riccardo Scamarcio , Laura Chiatti , Michele Placido , Maria Pia Calzone e tanti altri. Un film corale che torna a seguire le vicende di Ninella, Don Mimì, Damiano e Chiara nella magica cornice pugliese. Tgcom24 offre una clip in esclusiva.

La famiglia allargata che vive nella bella Polignano a Mare. Una cittadina questa volta imbiancata dalla neve e dalle crisi esistenziali che solitamente accompagnano le feste natalizie. Ora Damiano (Scamarcio) e Chiara (Chiatti) sono già sposati. Lei è incinta all'ottavo mese e lui è spesso fuori casa con l'amante di turno. Ma in corso d'opera c'è anche un ritorno di fiamma, quello tra Ninella (Calzone) e don Mimì (Placido).

La cena in realtà nasce dalla volontà di Matilde (Antonella Attili), moglie di don Mimì, anche per ostentare davanti a tutti il vistoso e inaspettato anello di smeraldo ricevuto dal marito. Nella casa della coppia alla vigilia tutto un caravanserraglio di parenti come i figli e figlie, il fratello di Ninella e la zia Pina (Veronica Pivetti), ormai milanese e sicuramente un po' 'leghista'.

Una cena complicata, tra figli e figlie omosessuali, isterismi natalizi, annunciate gravidanze, amanti fuori controllo, ascensori bloccati, anelli scomparsi e colpi di scena. Nel cast del film anche: Eugenio Franceschini, Antonio Gerardi, Eva Riccobono, Dario Aita, Giulia Elettra Gorietti e Uccio De Santis.