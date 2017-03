"Il diritto di contare", dietro la conquista dello spazio il genio di tre donne afroamericane

Tutti conoscono le missioni Apollo. Molti sanno i nomi dei coraggiosi astronauti che hanno compiuto quei primi passi nello spazio: John Glenn, Alan Shepard e Neil Armstrong. Nessuno conosce invece i nomi di Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson nonostante la loro energia e audacia, unite al ruolo fondamentale di ingegnosi "computer umani", siano stati indispensabili alla NASA per realizzare i progressi che hanno reso possibile il volo dell’uomo nello spazio.



A portare sul grande schermo la storia di queste tre donne visionarie ci pensa il film diretto da Theodore Melfi. Nei panni delle protagoniste, eroine capaci di superare le barriere professionali, razziali e di genere per contribuire in prima persona ai pionieristici viaggi nel cosmo, ci Taraji P. Henson, Octavia Spencer e la cantante Janelle Monáe, al suo esordio cinematografico. A completare il cast altri due pezzi da novanta come Kevin Costner e Kirsten Dunst.