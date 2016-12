"Forever young", Fausto Brizzi racconta i 50enni che non vogliono crescere

Dopo aver indagato il mondo degli adolescenti e le dinamiche tra i sessi, Fausto Brizzi racconta chi vuole rimanere per sempre giovane in "Forever Young", in uscita il 10 marzo. Una presa in giro della generazione di cinquantenni che non accetta il passare degli anni e che cerca disperatamente di conservare una giovinezza che invece se ne va. Protagonisti Sabrina Ferilli, Fabrizio Bentivoglio e Teo Teocoli. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.