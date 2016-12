"Focus - Niente è come sembra", Will Smith truffatore innamorato

10:51 - Arriva in sala il 5 marzo "Focus - Niente è come sembra", scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa,con protagonista Will Smith. Nel film interpreta Nicky, un esperto maestro nel depistaggio, che si ritrova coinvolto sentimentalmente con un'aspirante criminale, Jess (Margot Robbie). Mentre Nicky cerca di insegnarle i trucchi del mestiere, il rapporto tra i due diventa molto intimo, con il risultato che Jess viene allontanata.

"E' un personaggio molto diverso da me e per questo è stato interessante interpretarlo. - spiega l'attore - E' un uomo guardingo, che dedica la vita nascondere i propri pensieri e le emozioni, ma si scontra con il sentimento che rende più vulnerabili al mondo: l'amore. Un aspetto che mi interessa particolarmente in una fase della vita in cui sento che quello che conta di più è l'autenticità".



Accanto a lui la splendida Margot Robbie, attrice australiana scoperta da Martin Scorsese che la volle in "The Wolf of Wall Street". "Quando abbiamo girato il film lei aveva 23 anni, io 46. Mia moglie appena lo ha saputo mi ha costretto ad andare in palestra: mi sono allenato duramente per sembrare meno vecchio" scherza Will.



"Ci siamo divertiti moltissimo - gli fa eco la Robbie - ed è un sogno poter lavorare accanto a un interprete così straordinario, si impara tanto, ti fa sentire un'attrice migliore".