"Doraemon", torna il gatto robot con "Nobita e la nascita del Giappone"

Nobita è stufo di essere sempre sgridato, così decide di scappare di casa. Ben presto si rende conto che trovare un posto dove vivere non è affatto facile: tutti i terreni sono già di proprietà di privati o dello stato. Quando sta per arrendersi si uniscono alla fuga Gian, Suneo, Shizuka e Doraemon. Per trovare un angolo di pace, viaggiano indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un Era in cui il Giappone non era ancora abitato. Finiscono però per incontrare Kururu, un ragazzo di epoca primitiva. Per aiutarlo a riunirsi con la sua tribù, Doraemon e gli altri dovranno combattere Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano di un’altra tribù che ha catturato i compagni di Kukuru, costringendoli a lavorare come schiavi.