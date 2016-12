28 ottobre 2014 "Confusi e felici", Claudio Bisio tra crisi, tante risate e... psicoanalisi Nelle sale dal 30 ottobre il nuovo film di Massimiliano Bruno: su Tgcom24 una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

13:59 - Una malattia e soprattutto una crisi esistenziale "costringe" Marcello (Claudio Bisio) a chiudersi in casa e mollare tutto. Pazienti compresi. Già, perché anche gli psicanalisti - in questo caso cialtrone e cinico - possono cadere in depressione. Così sono i clienti ad aiutarlo a scoprire il bello della vita tra risate e drammi. Il nuovo film di Massimiliano Bruno "Confusi e Felici" arriva al cinema dal 30 ottobre. Su Tgcom24 una clip in esclusiva.

Un film corale che vede tantissimi protagonisti del cinema italiano oltre a Bisio: da Marco Giallini ad Anna Foglietta, da Paola Minaccioni a Caterina Guzzanti e Pietro Sermonti.



Il gesto "estremo" di Marcello-Bisio non viene accolto bene da Silvia (Foglietta), segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un'idea bellissima se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno uno spacciatore affetto da attacchi di panico, Nazareno (Giallini), un quarantenne mammone cronico, Pasquale (Bruno), una ninfomane decisamente invadente, Vitaliana (Minaccioni), una coppia in crisi sessuale, Enrico e Betta (Sermonti e Guzzanti) e Michelangelo, telecronista in crisi per il tradimento della moglie.



Strampalati ma affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.