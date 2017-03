"Classe Z", dalla parte degli studenti con il film di Guido Chiesa

Un cast variegato con attori professionisti come Andrea Pisani, Alessandro Preziosi, blogger e esordienti come Greta Menchi, Alice Pagani e Enrico Oetiker e un tema scottante come quello della scuola e della evidente crisi di un sistema che Chiesa stesso definisce "fondato su un modello ottocentesco".



La commedia si svolge durante l’ultimo anno, quello della fatidica maturità, in un liceo scientifico. Il primo giorno di scuola per gli studenti c’è una novità: alcuni ragazzi sono stati spostati dalle rispettive classi in una sezione creata appositamente per loro, la sezione H. Gli studenti della sezione H non sono stati scelti a caso, sono infatti elementi notoriamente problematici, troppo esuberanti e svogliati. Tra loro c’è Ricky (Enrico Oetiker) che è sveglio e non perde occasione per fare irritanti scherzi che poi condivide sul suo canale Youtube, Stella (Greta Menchi) il cui unico interesse è il suo look e Viola (Alice Pagani) intelligente ma sempre in guerra con il mondo. Per i ragazzi la vita nella nuova sezione è una pacchia, i professori sembrano aver perso con loro ogni speranza e non provano nemmeno più a farli studiare.