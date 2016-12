Arriva il 9 febbraio 2017, il secondo capitolo della saga più hot degli ultimi anni, l'attesissimo "Cinquanta sfumature di nero", tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”di E. L.James. Diretto da James Foley, il film ripropone la coppia Dakota Johnson/Jamie Dornan nei panni dei due protagonisti Anastasia Steele e Christian Grey e prevede una graditissima new entry: il premio Oscar Kim Basinger.

Sfumature non solo erotiche in questo secondo episodio che lascia spazio anche a meccanismi tipicamente da thriller. Il film "riparte" da un addolorato Christian Grey che cerca di persuadere una cauta Anastasia Steele a tornare nella sua vita, lei esige però un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. "Nessuna regola e niente più segreti", questo l'imperativo che Ana pretende venga seguito da Christian prima di riprendere il loro "vecchio" rapporto. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.



Tra gli altri interpreti: Hugh Dancy, Eric Johnson, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford, Max Martini, Bella Heathcote e Marcia Gay Harden.