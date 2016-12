"Agnus Dei", sbarca al cinema il dramma delle suore madri

Arriva nei cinema il 17 novembre " Agnus Dei ", il dramma diretto da Anne Fontaine che racconta la vera storia di un gruppo di suore polacche stuprate dai soldati russi nel 1945. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film che ha come protagonista Mathilde ( Lou de Laâge ), un giovane medico francese della Croce Rossa in missione per assistere i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale. La ragazza sarà l'unica speranza per le religiose.

Il film narra la vera storia della 27enne Madeleine Pauliac, medico dello staff di un ospedale di Parigi, che si unì al movimento della resistenza e partecipò alla liberazione di Parigi. All’inizio del 1945, in qualità di ufficiale medico delle Forze Interne Francesi, partì per Mosca sotto la guida del Generale Catroux per dirigere la missione di rimpatrio francese.



Nell’aprile del 1945 la Pauliac venne nominata Primario dell’Ospedale francese di Varsavia, che era ridotto in rovina. Madeleine era a capo delle attività di rimpatrio all’interno della Croce Rossa Francese. Fu in queste circostanze che scoprì l'orrore delle violenze dei soldati russi. Gli stupri erano all'ordine del giorno e ci furono addirittura violenze sessuali collettive nei conventi. Fu lei ad occuparsi di queste donne: le aiutò a guarire le loro coscienze e a salvare il loro convento. Madeleine Pauliac morì accidentalmente mentre era in missione vicino a Varsavia, nel febbraio del 1946.