"Addio fottuti musi verdi", i The Jackal sbarcano al cinema

Dopo la prima alla Festa del Cinema di Roma "Addio fottuti musi verdi", la surreale commedia sci-fi dei The Jackal dal 9 novembre atterra al cinema. Tgcom24 propone in anteprima una scena del film, che vede protagonisti un gruppo di ragazzi disposti a tutto per realizzare i propri sogni, perfino ad espatriare su altri pianeti. A dirigere la pellicola Francesco Ebbasta, nel cast Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti e Simone Ruzzo.