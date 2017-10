Venezia 74, Aronofosky dopo la stroncatura della stampa: "Mother! è come le montagne russe"

E' uno dei big della 74.ma Mostra del cinema di Venezia ma per Darren Aronofsky l'impatto non è stato dei migliori. Il suo "Mother!" è stato stroncato da sonori buuu alla proiezione stampa. Ma lui non si scompone. "C'è sempre un livello di gusto per quanto riguarda i film. Forse a qualcuno 'Mother!' è anche piaciuto - dice -. Quest'opera è come un percorso sulle montagne russe. E non tutti sono disposti ad andare sulle montagne russe".