Venezia 72, Elisa Sednaoui una madrina sensuale tra le acque

E' lei la madrina delle serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2015. E l'attrice e modella Elisa Sednaoui è stata protagonista della vigilia con la classica sessione fotografica sulla spiaggia (e nelle acque) del Lido. Per lei tanti mestieri ma anche impegno sociale: da sempre è in prima linea per l'accoglienza e l'integrazione, ha creato una fondazione per diffondere l'educazione attraverso l'arte con i bambini del Medio Oriente.