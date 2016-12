1 settembre 2015 Festival di Venezia, atteso incontro-scontro tra gli ex Robert Pattinson e Kristen Stewart A tre anni dalla rottura i due divi si incroceranno al Lido, e cʼè chi crede che possa riscoccare la scintilla...

La 72esima Mostra del Cinema di Venezia (dal 2 al 12 settembre) si prepara ad accogliere le star italiane e internazionali. Ma la passerella potrebbe trasformarsi in un campo minato per gli ex Robert Pattinson e Kristen Stewart, che si incroceranno al Lido per promuovere i rispettivi film. La Stewart presenterà "Equals" di Drake Doremus, mentre Pattinson è il protagonista di "The Childhood of a leader" di Brady Corbet.

Festival di Venezia, atteso incontro-scontro tra gli ex Robert Pattinson e Kristen Stewart A tre anni dalla rottura i due divi si incroceranno al Lido, e c'è chi crede che in riva al Canal Grande possa riscoccare la scintilla... 25 di 25 Ansa Ansa

Il red carpet si accenderà anche con Johnny Depp, che arriverà al Festival con il gangster anni Settanta "Black Mass" di Scott Cooper, e la sorpresa Vasco Rossi, che l'11 settembre presenzierà per il documentario di Fabio Masi "Il decalogo di Vasco". Alla lista si sarebbero dovuti aggiungere anche i bellissimi Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. ma un guasto tecnico a "The Audition" (il corto che avrebbe dovuto presentare Martin Scorsese) li ha fatti rimanere a casa.



Ma l'incontro-scontro più atteso è quello previsto sabato 5 settembre tra Kristen Stewart e Robert Pattinson. I due ex si ritroveranno infatti sulla stessa passerella e chissà che l'atmosfera romantica di Venezia non li riavvicini. Secondo il gossip americano, infatti, lui avrebbe addirittura fatto saltare le nozze con l'attuale compagna FKA twigs proprio a causa di Kristen.