Venezia 71, la stampa applaude "Birdman"

08:51 - Il primo film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia "Birdman" è stato accolto da applausi dalla stampa al termine della proiezione. Il film di Alejandro Gonzalez Inarritu vede al centro un attore (Michael Keaton), non più giovane, che non riesce a liberarsi del suo antico e popolare ruolo di supereroe. Nel cast anche Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone e Naomi Watts.

Insomma il protagonista è deciso di voler fare il salto, quello di interpretare scrivere e dirigere una piéce di teatro nella mitica Broadway. Dovrà affrontare così tutti i fantasmi possibili, quelli dei colleghi che non lo riconoscono, quelli delle sua vanità e quelli della sua famiglia ormai disastrata.