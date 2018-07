Siren Festival, la musica inonda Vasto

Il programma si snoderà tra miti inossidabili e nuovi talenti da scoprire. Attesa per il ritorno italiano di Johnny Rotten e i suoi PIL, ma anche delle icone britanniche dello showgaze anni 90, gli Slowdive. In ambito indie pop-rock ci sarà rivedremo dEUS e Lali Puna. Senza dimenticare la club culture con gli intrattenitori 2 Manu Dj's, le sperimentazioni elettroniche dei Mouse on Mars e la festa-concerto condotta da Cosmo.



Anche quest’anno, come già sperimentato negli anni passati, si aggiungeranno ai live serali i concerti del pomeriggio, che si terranno in spiaggia. Il Siren Beach Stage ai Bagni 51 ospiterà venerdì 27 luglio Bianco, Dadamatto, Dorso, Margherita Vicario e The Rainband. Sabato 28, B., Francesco De Leo, Laago, Lorenzo BITW, Black Snake Moan, Sacramento, Verano. Domenica 29 si prosegue fino al tramonto con Fitness Forever, Lucia Manca, The Zephyr Bones.



Ecco la line up completa:

Venerdì 27 luglio: Cosmo, Slowdiuve, 2manydjs, Lali Puna, Mouse on Mars, Ryley Walker, Neil Halstead, Myss Keta, The Rainband, Annabel Allum, Germanò

Sabato 28 luglio: Public Image LtD (Pil), dEUS, Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce, Toy, Rodrigo Amarante, Ivreatronic Djs, Amari, Mèsa, Vanarin, Spielbergs