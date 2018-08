Home Festival, si parte nel segno del rock e del pop indie con Alt-J e White Lies

Home Festival, Ermal Meta e molto altro: le emozioni del "Day 0" Ufficio stampa 1 di 40 Ufficio stampa 2 di 40 Ufficio stampa 3 di 40 Ufficio stampa 4 di 40 Ufficio stampa 5 di 40 Ufficio stampa 6 di 40 Ufficio stampa 7 di 40 Ufficio stampa 8 di 40 Ufficio stampa 9 di 40 Ufficio stampa 10 di 40 Ufficio stampa 11 di 40 Ufficio stampa 12 di 40 Ufficio stampa 13 di 40 Ufficio stampa 14 di 40 Ufficio stampa 15 di 40 Ufficio stampa 16 di 40 Ufficio stampa 17 di 40 Ufficio stampa 18 di 40 Ufficio stampa 19 di 40 Ufficio stampa 20 di 40 Ufficio stampa 21 di 40 Ufficio stampa 22 di 40 Ufficio stampa 23 di 40 Ufficio stampa 24 di 40 Ufficio stampa 25 di 40 Ufficio stampa 26 di 40 Ufficio stampa 27 di 40 Ufficio stampa 28 di 40 Ufficio stampa 29 di 40 Ufficio stampa 30 di 40 Ufficio stampa 31 di 40 Ufficio stampa 32 di 40 Ufficio stampa 33 di 40 Ufficio stampa 34 di 40 Ufficio stampa 35 di 40 Ufficio stampa 36 di 40 Ufficio stampa 37 di 40 Ufficio stampa 38 di 40 Ufficio stampa 39 di 40 Ufficio stampa 40 di 40 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un avvio con il botto per il festival di cui, anche quest'anno, Tgcom24 è media partner. Una giornata all'insegna della contaminazione. Se infatti il rock e l'indie pop possono essere le macrocategorie in cui mettere la maggior parte dei protagonisti di questo giorno 1, tutti hanno come caratteristica quella di mettere insieme influenze diverse per declinarle in qualcosa di originale. Se gli inglesi Alt-J mixano avanguardia e melodia, i White Lies guardano più al post punk, accogliendone anche le derivazioni new wave. Così come i Wombats, che al post-punk aggiungono l'elettronica. Per non parlare poi dei Coma_Cose, capaci di ibridare l'hip hop con il cantautorato. Ci sono poi i Django Django, che presentano il loro impasto di armonie vocali anni 60 e ritmica elettronica, e Floating Points, il dj inglese tra i guru della nuova scena dance elettronica.



Nic Cester, ex cantante dei Jet è accompagnato da The Milano Elettrica, super band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna. A tutto pop coi Canova. I Selton tornano all’HF con il loro mix di indie pop e ritmi della loro patria, il Brasile.



Per il programma completo: www.homefestival.eu