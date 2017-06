Cannes 70, è il giorno de "L'inganno" di Sofia Coppola e del suo super cast

Tanto quello del 1971, con Clint Eastwood, che questo, in originale sono intitolati "The Beguiled" e lo spunto di partenza è il romanzo di Tomas Cullinan "The Painted Devil". Racconta dei rapporti che si instaurano tra un reduce dalla guerra civile in fuga che finisce, ferito, in un collegio femminile. Qui c'è un gruppo di donne che vive isolato dal mondo è che finirà per fare dell'uomo un oggetto dei propri desideri, di qualunque tipo...



Accoglienza fredda per il "Rodin" di Doillon - Intanto martedì sera è stata la volta dell'atteso film francese in concorso "Rodin" di Jean Jacques Doillon, che ha ricevuto un'accoglienza a dir poco fredda. Molti hanno lasciato la sala durante la proiezione e a fine film solo qualche accenno di applauso e qualche protesta. Qualcuno ha gridato: "E' un cinema vecchio!". Il film, con Vincent Lindon nel ruolo dello scultore, racconta il travagliato rapporto con la sua assistente e poi amante Camille Claudel. Alla fine la donna lo lascerà, provocando nello scultore profonde ferite.