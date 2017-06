Cannes, buona la seconda per Nicole Kidman: incanta sul red carpet di "To Kill A Sacred Deer"

Nicole Kidman, dopo aver presentato "How to talk to girls at parties", ha sfilato sul red carpet di "The Killing of a Sacred Deer" di Yorgos Lanthimos, tra i film più attesi in Concorso al Festival di Cannes 2017. Alla vigilia dei 50 anni, l'attrice sembra tornata al top e dice: "Continuo ad avere ancora un'incredibile passione per questo lavoro, come se ogni volta pretendessi di dire a me stessa: 'Nicole hai ancora 21 anni e stai cominciando ora la tua carriera'".