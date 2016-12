Cannes, Festival al via: applausi per "Cafè Society" di Woody Allen

Woody Allen arriva per l'ennesima volta alla Croisette. Fuori concorso, come lo era stato nel 2002 con "Hollywood ending", nel 2005 con "Match point", nel 2008 con "Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni", con "Vicky Cristina Barcelona" nel 2010 e nel 2011 con "Midnight in Paris".



"Cafè Society" per Allen è una sorta di ritorno al passato. Il film racconta la storia di Bobby (Jesse Eisenberg) giovane di famiglia ebrea che si trasferisce a Hollywood negli anni 1930 con la speranza di lavorare nell'industria del cinema e si innamora perdutamente della donna sbagliata (Kristen Stewart). Tanta malinconia in una storia d'amore che racconta il tempo che passa e le scelte che ognuno vorrebbe rivedere quando è ormai troppo tardi.



"Io provo sempre ad essere romantico, certo questa volta c'è di più, un fascino particolare perché le epoche passate sono romantiche, New York è una città romantica, la Hollywood degli anni '30 lo è, le storie d'amore complicate lo sono terribilmente e poi quei protagonisti tra Clark Gable e Cary Grant, amo il cinema di quegli anni, è quello che mi ha influenzato", ha detto Woody Allen del suo film.



"La vita è una commedia scritta da un autore sadico" è la frase chiave della pellicola e il regista la ribadisce raccontando come quello che mette in scena per quanto complesso e ambientato in altre epoche "è una riflessione molto triste che ad un certo punto ti viene di fare quando vedi la tua esistenza sotto un'altra prospettiva. Non è una frase tanto per dire è una constatazione realistica".