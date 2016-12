Prince, per l'anniversario della morte un Festival di quattro giorni a tutta musica

Un evento pensato per onorare e celebrare tanto la vita quanto il lascito in termini artistici del grande cantante e musicista. "Mettere insieme musicisti, creativi, ospiti speciali e amici che hanno lavorato fianco a fianco con Prince e lo conoscevano al meglio - recita il comunicato con cui è stato annunciato il Festival -, permetterà di realizzare quattro giorni di musica dal vivo, panel di confronto e presentazioni dell'enorme talento di Prince, della sua influenza e importanza come compositore, musicista, produttore, performer dal vivo e regista".