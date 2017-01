Sting: "Niente prediche, questo è il momento della riflessione e dell'ironia"

"Chi dice che sono tornato al rock non deve dimenticare che io suono rock tutte le sere, per quanto sia vero che negli ultimi dieci anni ho realizzato dischi piuttosto esoterici seguendo la mia curiosità senza avere velleità commerciali - dice -. Ma mi piace sorprendere e sorprendermi. Ed è esattamente quello che ho provato a fare con questo disco. Sono andato in studio senza avere idea di quello che avrei fatto. Mi sono circondato di musicisti con cui lavoro da anni e abbiamo improvvisato". In quanto al Police... chiude il discorso con una puntualizzazione tra il piccato e l'ironico: "Ricordo che di quel gruppo sono stato cantante, bassista, autore e arrangiatore. Di sicuro è una band che influenzato molti. Tra questi anche me".



Da sempre in prima fila per battaglie civili e sociali, in questo album Sting non si tira indietro e affronta alcuni dei problemi che il mondo si trova a fronteggiare ai giorni nostri. A partire dal dramma dei migranti, che in un brano intenso come "Inshallah" il cantante racconta da un punto di vista umanitario e non politico. "Credo sia un problema risolvibile solo con l'empatia - dice -. Dovremmo riuscire a immaginare noi e la nostra famiglia su quelle piccole barche e non è detto che questa cosa un giorno non toccherà a noi. Quelle persone stanno tentando di sfuggire dalla fame e dalla guerra che si combatte con armi costruite qui e che noi vendiamo. Ma in futuro potrebbero tentare di sfuggire ai cambiamenti climatici. Inshallah è una parola meravigliosa: contiene significati come rassegnazione, umiltà, coraggio, speranza".



Ai cambiamenti climatici è dedicata "One Fine Day", una canzone che ironicamente prova a immaginare che abbia ragione chi sostiene che non siano affatto un problema. "Il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tra questi - spiega Sting -. Io sono inglese, e anche se vivo a New York, non voto negli Stati Uniti. Credo sia importante quindi non schierarsi e prendere posizione da straniero nella politica interna. Ma naturalmente il presidente degli Usa e un po' il presidente del mondo libero occidentale. E quindi sono un po' preoccupato". Molti artisti, a differenza sua, si sono schierati in occasione di queste elezioni presidenziali, come era stato fatto in occasione della rielezione di George W. Bush, con il "Vote For Change Tour". E i risultati sono stati in entrambi i casi fallimentari. Il rock non riesce più a smuovere le coscienze? "Capisco perché non abbia funzionato - dice -. Se sei un minatore in Virginia o un metalmeccanico in Ohio e vedi tutti questi personaggi ricchi che si divertono con Hillary forse non sei portato a simpatizzare granché, ma soprattutto a seguire quello che dicono. La mia strategia adesso è quella di usare l'ironia e non predicare. Forse può essere più efficace".