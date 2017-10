5 settembre 2017 12:54 Romina Power, nostalgia degli Anni 80: ecco le vecchie foto con Al Bano La cantante condivide su Instagram scatti inediti in compagnia dellʼallora suo marito e raccoglie decine di migliaia di like

Dopo quarant'anni dal loro primo album insieme, Al Bano e Romina Power sono ritornati a essere una coppia artistica affiatata, che sa trasmettere l'emozione di sempre sul palco. Il cantante pugliese ha definito "vitale" questa rinnovata intesa, mentre per Romina "è come ripassare i bei tempi del passato guardando al futuro". E proprio l'artista americana, su Instagram, condivide vecchi scatti con l'allora suo marito, raccogliendo migliaia di like.

Romina Power pubblica inizialmente un'immagine con Al Bano a Tulum, negli anni Ottanta, mentre gli dice come posizionarsi per fotografarlo. Nel secondo post, invece, i due si fanno immortalare in costume. I fan apprezzano nel rivedere quelle immagini simbolo del sentimento d'amore e poi d'amicizia che li ha legati: "E' una bellissima foto, qui rappresentate l'amore puro. Oggi invece, nei vostri concerti, rappresentate l'amore familiare. Anche se ormai si è trasformato, il legame che vi unisce è puro".

Come spiega la stessa Romina Power, nella terza e ultima foto da lei pubblicata è presente "la casa costruita insieme" ad Al Bano "dove ho vissuto trent'anni della mia vita e dove sono nate due delle mie figlie". Anche in questo caso gli estimatori della coppia artistica si commuovono davanti allo scatto: "Una bellissima casa con due stupendi ragazzi innamorati che hanno messo su una famiglia meravigliosa. Nonostante la tempesta nel mio cuore voi siete e resterete per sempre così, uniti in un amore, magari un po' diverso oggi, ma sempre uniti nel profondo del vostro cuore. Un grande amore come il vostro non finisce veramente mai!".

L'artista pugliese, che a maggio scorso ha compiuto 74 anni, continua a far sognare con la sua inconfondibile voce. "Aver visto il successo degli ultimi concerti di Vasco Rossi o di Gianni Morandi" gli ha fatto venire la voglia di "solidificare il rapporto con l'Italia, dopo essere stato molto all'estero", vivendo con emozione ogni concerto: "Quando finirà l'emozione - ha detto prima dell'esibizione sul palco della Cavea, a Roma - appenderò la voce al chiodo".



L'attrice e cantante americana ha poi ricordato le sue emozioni giovanili in compagnia di Al Bano, ma non ha ceduto alle provocazioni pre-concerto dei giornalisti: "Nostalgia canaglia? Di cosa?". La loro unione, infatti, non è un matrimonio ma solo un'intesa "musicale", ossia quella di un duo che ha saputo stupire il pubblico dopo aver ritrovato una serenità dopo un periodo di incomprensioni. "Noi siamo per la libertà degli altri: niente ci appartiene, neppure la nostra stessa vita, e quindi dobbiamo rispettarci" - ha spiegato Romina.