Al Bano e Romina in concerto in Sardegna: le immagini esclusive

Immagini esclusive per Tgcom24 della tappa del 6 agosto del tour di Al Bano e Romina, tenutasi nella straordinaria Forte Arena, anfiteatro naturale di 5mila posti vicino a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Nel backstage, presenti i figli e l'amico Fiorello. La coppia ha poi salutato i fan, firmato autografi e ringraziato tutta la Sardegna che li ha accolti con grande calore e partecipazione, accompagnandoli per tutto il concerto nei pezzi che li hanno resi un'icona.