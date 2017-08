29 luglio 2017 13:12 Al Bano e Romina, sul palco con lʼemozione di sempre Da "Felicità" a "Ci sarà", una scaletta di oltre venti brani per un concerto indimenticabile a Roma

Dopo oltre quarant'anni dal loro primo album insieme, Al Bano e Romina Power hanno saputo trasmettere l'emozione di sempre sul palco della Cavea, a Roma, per la prima delle quattro date italiane in duo, che si inseriscono nel tour di Al Bano. Una rinnovata intesa artistica quella con Romina, che il cantante definisce "vitale": "E' come ripassare i bei tempi del passato guardando al futuro", ha spiegato. "Ci divertiamo, - ha aggiunto Romina Power - e' sempre come la prima volta".

Al Bano, elegantissimo in un completo scuro e Romina Power in rosa, hanno portato sul palco della Cavea, per la rassegna estiva "Luglio suona bene", una scaletta di oltre venti brani della loro storia musicale: "Nostalgia canaglia", "Ci sarà", "Sharazan", "Libertà", "Sempre sempre" e alcuni tra i brani meno conosciuti dal pubblico, ma che Romina ama più di tutti.



Non poteva certo mancare "Felicità". "L'abbiamo cantata e continueremo a farlo", ha detto l'artista pugliese. "Ci sarebbe poco da essere felici con tutto quello che sta succedendo in Siria e nel Mediterraneo - ha aggiunto - la più grande felicità sarebbe leggere su tutti i giornali del mondo che e' scoppiata la pace".

