Sofia Richie, addio Justin Bieber: ora fa coppia con il figlio di Pamela Anderson

La storia tra Justin Bieber e Sofia Richie è giunta al termine, dopo pochissimo tempo. Mentre la star è in tour in Europa con il suo "Purpose World Tour", la figlia di Lionel Ritchie è stata avvistata a Milano per la Fashion Week. Non da sola, ma in compagnia di Brandon Thomas Lee, figlio di Pamela Anderson. La ragazza ha già messo una pietra sopra alla relazione con Bieber dopo qualche settimana estiva insieme.