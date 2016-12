Skunk Anansie, torna il rock anarchico della band di Skin

Prodotto da Tom Dalgety ai Rak Studios di Londra, mixato da Dalgety & Jeremy Wheatley, e masterizzato da Ted Jensen agli Sterling Sound Studios di New York, "Anarchytecture" sarà seguito da un tour europeo che toccherà anche l'Italia. Gli Skunk Anansie si esibiranno il 17 febbraio 2016 all'Alcatraz di Milano.



Nati come gruppo nel 1994, nella loro lunga carriera gli Skunk Anansie si sono presi una una pausa di 8 anni per riunirsi nel 2009 con il best of "Smashes & Trashes" (disco d'oro in Italia) a cui sono seguiti i successi di "Wonderlustre" (disco d'oro in Italia) e "Black Traffic" e la pubblicazione di "'An Acoustic Skunk Anansie - Live In London" (2013).