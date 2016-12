Siruan, contro la discografia un album "disseminato" in Rete

" Gocce " è il titolo del nuovo lavoro di Siruan , nome d'arte del musicista bellunese Matteo Gracis. Un album che non si potrà comprare, né scaricare per intero, né si potrà ascoltare in concerto. E non è dato conoscerne la tracklist. Le sette tracce di cui è composto saranno sparse in giro per il web , ospitate su varie piattaforme, siti, blog e portali rilasciando una traccia al mese da aprile fino a ottobre 2016. Tgcom24 ve ne offre una: " Umano ".

Un esperimento insolito, decisamente anti-radiofonico, anti-discografico e soprattutto non commerciale. Eppure molto intrigante, almeno per coloro che sono interessati alla musica dell'artista. Una sorta di gioco-sfida lanciato al suo pubblico, che dovrà seguire la tracce sui canali social di Siruan e andare a cercare nel web le tracce di Gocce.



E per questo nuovo progetto Siruan ha anche deciso di non comparire mai né dal vivo né in video o foto. I sette brani saranno comunque accompagnati da sette videoclip, con svariati soggetti, ma, sempre senza la sua figura in video. Musica fine a se stessa, che non ha alcuna ambizione se non quella di soddisfare le istanze dell'artista, che la definisce: "Un'interpretazione poetica su strumentali di musica classica moderna".