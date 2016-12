Sir Christopher Lee, addio al "Conte Dracula" del cinema

Lee è morto domenica scorsa al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Era stato ricoverato per problemi respiratori e per un infarto circa tre settimane fa e aveva compiuto 93 anni in ospedale. Lady Lee, sua moglie da oltre 50 anni, ha deciso di informare tutti i familiari prima di rendere pubblica la scomparsa del famoso attore.



Grazie alla statura imponente (era alto 1,93), Christopher Lee conquistò Hollywood vestendo i panni del Conte Dracula. Nella sua lunghissima carriera ha interpretato Francisco Scaramanga in "Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro", il conte Dooku nella trilogia Prequel di "Guerre stellari" e Saruman il Bianco nelle trilogie de "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit". Anche se lui, come ammise qualche anno fa, aveva tanto amato il ruolo del fondatore del Pakistan Mohammad Ali Jinnah nel film "Jinnah".