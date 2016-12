Salvo Vinci riporta a nuova vita il "Sogno" dell'emigrazione scritto da Mino Reitano

Era il 1976 e la sigla di " Scommettiamo ", programma a quiz condotto da Mike Bongiorno era " Sogno ", scritta e cantata da Mino Reitano. Ora quel brano torna a nuova vita con l'interpretazione di Salvo Vinci , ex concorrente di " Amici ". Un'uscita significativa anche perché il brano è il primo distribuito dalla nuova etichetta discografica " Benjamin Records ", pensata e voluta da Reitano stesso ed a lui dedicata. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video .

La produzione è invece curata dalla "Fiumara Edizioni Musicali", storica casa discografica di proprietà del popolare cantante e della moglie Patrizia. Il brano è stato composto da Franco e Mino Reitano insieme a Bruno Longhi, con il testo dello stesso Mike e di Ludovico Peregrini. In questa versione del 2015, l'arrangiamento è curato interamente da Davide Perra, la supervisione alla parte musicale è di Rocco Reitano, mentre la produzione musicale ed esecutiva sono ad opera di Giuseppina Elena Reitano, figlia del compianto Mino.



Salvo Vinci affronta la canzone con talento e versatilità, dandogli una nuova impronta estremamente moderna e contemporanea grazie a un arrangiamento con ampio uso di rock, elettronica e un inserto rap dell'ospite Dj Melo S, e tuttavia non snatura il brano, ma, anzi, lo riveste di attualità e modernità.



Il brano è accompagnato da un poetico e visionario video di Mosé Rodriguez che racconta l'evoluzione del sogno dell'emigrazione dal passato al presente. Il progetto relativo a Salvo Vinci nasce dal desiderio di portare anche sul mercato discografico un artista con un background sino a oggi prevalentemente costituito da talent, televisione e importanti musical nei teatri, il tutto senza "snaturare" la persona dietro al personaggio, ma, anzi, facendone parte integrante del progetto per creare un nuovo esempio di artista "self-made man".



Il progetto parte, non a caso, con l'incisione di una cover di Mino Reitano, "Sogno", in una versione moderna e completamente rivista con gli occhi di un trentenne di oggi; un omaggio al mondo di un artista storico della musica italiana trasportato ai giorni nostri, in cui le dinamiche del "sogno" e dell'"emigrazione" sono ancora oggi, dopo quasi 40 anni, al centro dell'attenzione e dei pensieri del mondo giovanile.