SAG Awards, nell’edizione dedicata alle donne trionfa "Tre manifesti a Ebbing, Missouri"

Il sindacato degli attori ha decretato i suoi vincitori, facendo chiarezza sui nomi che si faranno strada nella corsa agli Oscar che verranno assegnati a marzo. "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" di Martin McDonagh ha battuto tutti portando a casa i premi per il miglior cast (l'equivalente del miglior film), migliore attrice drammatica, Frances McDormand e migliore attore non protagonista, Sam Rockwell.



Nei mesi successivi allo scandalo molestie a Hollywood, il sindacato ha deciso che sul palco a consegnare le statuette ci fossero solo ed esclusivamente donne: fra loro Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong'o e Emma Stone. Lo aveva annunciato la produttrice Katy Cornalle: "Quest’anno lo dedichiamo alle donne: lo abbiamo deciso tempo fa. Non per dire che non amiamo i nostri uomini, li amiamo, ma abbiamo voluto dedicare la serata alle donne, per questo a consegnare i premi saranno solo loro". Il SAG ha pensato di sostenere anche in questo modo Time's Up, così come il movimento #MeToo.



Tornando ai riconoscimenti, Gary Oldman ha confermato di essere in vantaggio nella corsa al premio cinematografico più importante dell'anno, grazie alla sua interpretazione di Winston Churchill in "L'ora più buia", vincendoto la statuetta come migliore attore drammatico. Allison Janney ha bissato il succeso dei Golden Globe aggiudicandosi il titolo di miglior attrice non protagoniste per il suo ruolo in "I, Tonya".



Per quanto riguarda il reparto televisivo, protagonista della serata è stato "Big Little Lies", che ha conquistato due premi grazie ad Alexander Skarsgard (miglior attore in un film tv o miniserie) e Nicole Kidman (miglior attrice protagonista in un film tv o miniserie). Entrambi avevano già conquistato il Golden Globe. La miglior attrice per una serie drammatica è Claire Foy per "The Crown", mentre il miglior attore è risultato Sterling K. Brown per "This Is Us", serie che si è aggiudicata anche la statuetta per il miglior cast. La miglior attrice in una serie tv commedia è Julia Louis-Dreyfus per "Veep", mentre William H. Macy si aggiudica il SAG per la sua interpretazione in "Shameless". Sconfitta per la super favorita "The Handmaid’s Tales".