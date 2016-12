Rihanna sexy e mezza nuda nel nuovo video "Needed Me", tra pistole e striptease

Rihanna torna in versione super sexy nel nuovo video " Needed Me ", terzo singolo estratto dall'album " ANTI ". Nella clip, la popstar appare in tanga e vestaglia trasparente, mostrando il seno nudo. Un video dove regna sesso e violenza, con la cantante che interpreta una spietata assassina che uccide un uomo nel privée di un club popolato da ballerine di lap dance nude. Rihanna ha dato un succoso antipasto sul suo profilo Instagram.

"Needed Me" è il terzo estratto da "ANTI" dopo "Work" e "Kiss It Better". Anche nelle clip dei precedenti singoli, Rihanna aveva optato per un registro molto hot: twerking scatenato con Drake per "Work" e lingerie trasparente in bianco e nero per "Kiss It Better".