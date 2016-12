15 marzo 2015 Red Canzian operato al cuore per un aneurisma: "Ora sto bene" Il bassista dei Pooh si è operato lo scorso 25 febbraio a Roma e ora tranquillizza i fan con un lungo post e un videomessaggio pubblicati su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

17:15 - Red Canzian ha subito un intervento a cuore aperto per un aneurisma. A dare la notizia è stato lo stesso bassista dei Pooh, che ha voluto raccontare l'accaduto e tranquillizzare i fan con lungo post e un video messaggio postati su Facebook. «Ora sto davvero bene, ma ho avuto un intervento al cuore, a causa di un aneurisma che tenevo d’occhio da oltre dieci anni”, ha scritto il musicista, operato in una clinica romana lo scorso 25 febbraio.

Nel video lungo poco più di 30 secondi, Canzian appare sorridente, ma un po' provato e con al voce roca: "Ciao bella gente, è quasi tutto a posto, ancora qualche giorno e ci abbracceremo, che voglia di vedervi che ho, vi voglio bene", dice il trevigiano, che ha 63 anni.



Nel lungo post, invece, il bassista dei Pooh ha voluto spiegare ai fan il motivo dell'operazione chirurgica e ringraziare quanti gli sono stati vicino in quei momenti così difficili. Un pensiero particolare, il musicista l'ha avuto per il padre scomparso: "Ho sempre pensato che ognuno di noi abbia un suo Angelo Custode, che ci segue e ci ama in silenzio, senza mostrare la sua presenza in quanto sa molto bene quando c'è bisogno di lui – ha continuato Canzian - in questo caso, poi, credo che il mio papà boxeur, da lassù, ne abbia chiamati a raccolta una vera e propria schiera, a proteggermi, a far si che tutto andasse per il meglio".