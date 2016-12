Pupo inaugura Gelato al cioccolato: "La mia gelateria museo sfida l'Hard Rock Cafè"

Con " Gelato al cioccolato " ha spopolato in tutto il mondo. Ora Enzo Ghinazzi, in arte Pupo , spera di replicare lo stesso successo con la gelateria che prende il nome proprio dalla canzone del 1979 e nella quale saranno esposti i cimeli della sua carriera: "E' il mio Hard Rock Cafè", dice. All'inaugurazione del locale, aperto a Ponticino (Arezzo), il 28 giugno, erano presenti mamma Maria e Cristiano Malgioglio , che della celeberrima hit fu paroliere.

"E' una sfida all'Hard Rock Cafè americano. Ho depositato il logo in tutto il mondo e già mi hanno chiesto di aprire un locale a Mosca, Lugano e Toronto", afferma Pupo, entusiasta di questa nuova avventura imprenditoriale che coinvolge la sua famiglia. Ad occuparsi della gelateria saranno infatti, le figlie di Ghinazzi, Ilaria e Clara, che per dedicarsi con professionalità al progetto lanciato dal padre, hanno studiato alla Carpignani Gelato University di Bologna, l'unica scuola internazionale di formazione professionale dove si impara a produrre gelato.



Ma il locale non sarà una semplice gelateria. Gelato al cioccolato offrirà un vero e proprio viaggio nella carriera di Pupo: "Ci ho messo i cimeli più importanti. Nel pavimento ho fatto incastonare undici dischi d'oro, il tapiro e tante foto con colleghi e amici, da Celentano a Morandi, fino alla Nazionale cantanti", afferma Ghinazzi, definendo il suo locale "il museo di Pupo".



Nemmeno la scelta della location è casuale: "La mia storia comincia qui, nel locale che ho risistemato e che ospitava l'associazione culturale dove da ragazzo suonavo la chitarra e cantavo", dice Pupo, che ha festeggiato l'apertura della gelateria insieme a tanti fan, per un primo giorno più dolce che salato.