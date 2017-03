Pink Floyd, all'asta il mixer di "Dark Side Of The Moon"

I collezionisti di tutto il mondo sono avvisati: il 27 marzo a New York andrà all'asta il mixer con cui i Pink Floid hanno registrato canzoni memorabili tra cui "Dark Side Of The Moon". A riportare la notizia è il magazine "GoldMine" e pare proprio che per accaparrarselo necessiterà sborsare una cifra a tanti zeri considerato che è un esemplare raro, costruito interamente a mano dagli ingegneri del suono della Emi.