Ornella Muti e Naike Rivelli rispondono a Madonna su Instagram

Nuovo capitolo su Instagram del dialogo a distanza tra Madonna e Ornella Muti. Lo scorso 2 marzo la popstar aveva condiviso un'immagine della Muti tratta dal film "Le Monache di Sant'Arcangelo", accompagnata dal testo "teach me how to prey" (insegnami a pregare), un passaggio del suo ultimo brano "Devil Pray". E proprio su Instagram, oggi la diva italiana ha risposto a Madonna con un video girato nella palestra romana della popstar in zona Colosseo.



La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, ha prima condiviso una foto che la ritrae insieme a sua madre e a suo figlio Akash Cetorelli, poi ha registrato una clip in cui l'attrice italiana posa a fianco della firma della Material Girl sulle mura del Club. Naike chiede alla Muti "Hey mamma, dove sei?", l'attrice italiana risponde "Sono a casa di Madonna". Ornella Muti aveva dichiarato: "Il suo post mi ha fatto molto piacere. Madonna è un'artista fantastica, un mito, una donna che ho sempre ammirato per le sue immense doti artistiche ma anche per le sue battaglie in favore dei diritti civili".