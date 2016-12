One Direction, Harry Styles piange durante l'ultimo concerto

10:08 - Cinque anni insieme come One Direction, tra tour e registrazioni, sono difficili da dimenticare. Durante l'ultimo concerto a Giacarta, alla vigilia dell'addio di Zayn, Harry Styles non c'è l'ha fatta a trattenere l'emozione e si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Ma forse dietro le lacrime c'è un altro motivo. Secondo il gossip americano anche lui sarebbe pronto a tuffarsi in nuovi progetti lavorativi...

Per la band-record, nata ad X Factor, ci sono grossi cambiamenti in vista. Zayn ha infatti dichiarato di volersi godere un po' di sana 'normalità', mentre al dito della fidanzata Perrie Edwards è già spuntato un anello che profuma di fiori d'arancio.



Ma anche Styles avrebbe in ballo nuovi progetti e si mormora che abbia intenzione di abbandonare gli 1D. Una fonte ha però smentito i rumors, dichiarando che "Harry è interessato a recitare e scrivere per altri artisti, inoltre ha in progetto un album da solista". Nonostante gli impegni non ha però intenzione di abbandonare il gruppo: "Ha messo in chiaro con gli altri ragazzi della band, così come con Simon Cowell, che rimarrà negli One Direction. Non lascerà la band e continuerà con loro ancora per molti anni".