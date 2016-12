Oltre cento giovani musicisti per due grandi concerti in Slovenia

Quasi 100 giovani musicisti di età tra i 12 e 20 anni provenienti da Italia, Slovenia, Serbia e Macedonia, dopo il grande successo dei concerti tenuti a Belgrado e Novi Sad in Serbia lo scorso agosto, si ritrovano in Slovenia per due concerti a Ljubljana e Bled rispettivamente l'8 e il 9 novembre 2014, entrambi con ingresso gratuito.

Per l'evento sono state scelte due sedi particolarmente prestigiose, la Filarmonica di Ljubljana e la "Festivalna dvorana" di Bled che faranno risaltare la bellezza della musica, l'entusiasmo e la freschezza dei 100 giovani musicisti ma soprattutto daranno degna cornice al messaggio di cui l'Orchestra dei 100 Ragazzi è portatrice. Il concerti assumono infatti un alto valore simbolico, oltre a quello già importantissimo di condivisione della cultura musicale tra giovani di diverse nazionalità e tradizioni, diventando simbolo di pace e di dialogo e modello per l'Europa del futuro.



I giovani musicisti che compongono l'Orchestra dei 100 Ragazzi, provengono da Paesi che cento anni fa erano schierati in guerra su fronti opposti, sono nati e cresciuti in luoghi che, nel corso di un secolo, sono stati testimoni degli scontri sanguinosi e dei massacri di due guerre mondiali. Oggi, a distanza di un secolo, questi cento ragazzi vogliono condividere ideali comuni di apprendimento, conoscenza reciproca e collaborazione artistica, in un contesto costruttivo di conoscenza, dialogo e scambio interculturale.



“Il filo conduttore di tutta di questo progetto è la condivisione dei metodi di insegnamento e studio delle scuole provenienti dai diversi paesi e lo sviluppo di rapporti interpersonali attraverso un linguaggio universale quale quello della musica - dice Rita D'Arenzo presidente dell'Associazione Gaia Eventi, l'ideatore ed organizzatore del progetto -. Attraverso la pluriennale esperienza di manifestazioni analoghe, abbiamo osservato che per i ragazzi immergersi a pieno in un ambiente internazionale non rappresenta una difficoltà ma una fonte inesauribile di esperienze musicali, divertimento e relazioni interpersonali che li accompagnano poi per tutto l'anno”.



I concerti saranno condotti da tre direttori d'orchestra, lo sloveno Primoz Kerstanj, il serbo Goran Uzelac e l'italiano Alberto Cavoli che presenteranno un repertorio molto articolato di brani classici e contemporanei con un equilibrato dosaggio delle sonorità tradizionali sia dell'ovest che dell'est Europa. L'orchestra è composta da giovani studenti di musica che arrivano dalla scuola di musica del Garda di Desenzano, Conservatorio Verdi di Milano, Glazbeni Center DoReMi di Bled, Slovenia, liceo musicale Josip Slavenski di Belgrado, Serbia e Scuola di musica Metodi Patce di Ohrid, Macedonia.



Info: Associazione GAIA EVENTI Tel. +39 3495335159 www.gaiaeventi.org