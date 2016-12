14 aprile 2015 Olivia Munn nei panni di una mutante in X-Men: Apocalypse Partono le riprese del terzo capitolo della saga targata Marvel. Nel cast stellare accanto a Fassbender e alla Lawrence anche la bella attrice di "Newsroom". Lo ha annunciato via Instagram lo stesso regista Tweet google 0 Invia ad un amico

16:56 - "Excited to welcome @oliviamunn as Betsy Braddock! Psylocke XmenApocalypse", così il regista Bryan Singer ha annunciato su Instagram l'ingresso della bella Olivia Munn nel cast stellare di X-Men: Apocalypse, le cui riprese sono imminenti. L'attrice interpreterà Betsy Braddock, ovvero Psylocke, una mutante telepate.

Un periodo fortunato questo per la Munn, attrice e modella statunitense di origini orientali nota per il suo ruolo in “Magic Mike” e soprattutto per la serie tv “Newsroom”. Nel terzo capitolo della saga targata Marvel Olivia sarà vestirà i panni della Braddock/Psyloche, apparso nei fumetti degli X- Men per la prima volta nel 1976 e diventata Psyloche, una telepata vera e propria assassina ninja, dieci anni dopo.



Con lei nel film, che uscirà a fine maggio 2016, e ancora una volta scritta da Simon Kinberg, anche James McAvoy, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Evan Peters, Hugh Jackman, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence. X-Men: Apocalypse sarà ambientato negli anni ottanta e vedrà gli X-Men scontrarsi con i temibili Apocalisse e i suoi cavalieri, Olocausto, Sinistro, Mikhail Rasputin e Abisso.