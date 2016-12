Noemi Smorra, da "The Voice" alla Russia: un cambiamento trasparente

Mettersi a nudo per un video per mostrare il proprio cambiamento. E' quello che ha fatto Noemi Smorra, già vista a "The Voice of Italy", per il suo nuovo singolo, "Trasparente". Un video che Tgcom24 vi presenta in anteprima, che è stato concepito in stile hollywoodiano, fatto di un elegante sensualità artistica e ricerca del particolare, esalta la bellezza della cantante in un nudo mai volgare e ne sottolinea l'essenza rock di elevato livello.

Nel video, diretto da Luciano Fontana, già autore di diversi videoclip internazionali di successo realizzati per artisti come Puff Daddy, Snop Dogg e Rick Ross, Noemi muta la sua pelle per esaltare l'essenza di se stessa ed è l'unica protagonista, che si spoglia da ogni forma di alterazione della sua immagine per immergersi in una nuova consapevolezza, battezzandosi a nuova vita. Non c'è rancore, non c'è sofferenza nelle parole che Noemi ed il cantautore Fernando Alba hanno scritto per evocare il cambiamento, c'è un senso di pace che si raggiunge quando la notte e il giorno si incontrano.



"Trasparente" è il secondo singolo estratto dall'omonimo Ep-Album pubblicato a maggio in Italia e in diverse parti del mondo. In Russia è in classifica da 10 settimane con il brano "Golden Leaves". Nell'ep c'è anche un duetto con Lena Katina delle t.A.T.u..