Nicki Minaj sempre più hot su Instagram

Pioggia di scatti bollenti sul profilo Instagram di Nicki Minaj , che si è lasciata immortalare mentre addenta una mela rossa (come fosse Biancaneve) e con il generoso décolleté in primissimo piano. D'altra parte con Rihanna di nuovo in circolazione (è terminato il suo 'esilio' social) la Minaj ha voluto ribadire di avere tutte le curve al posto giusto. La guerra a colpi di pose sexy è iniziata e tra le due litiganti a godere saranno i loro fan.

Una vera bomba sexy, anche se come spesso accade non è tutto oro quello che luccica. A quanto riporta il tabloid inglese The Sun, negli ultimi servizi fotografici non era al massimo della forma e si sarebbe comportata da maleducata nei confronti dello staff.



"Doveva posare per uno shooting a New York ed è arrivata con sei ore di ritardo, l'abbiamo aspettata tutta la notte - ha rivelato la fonte - Non si è scusata e continuava ad addormentarsi. E' stata incredibilmente scortese ed erano tutti arrabbiati con lei".