Musica, è morta Aretha Franklin: la "regina del soul" aveva 76 anni

Il mondo della musica piange Aretha Franklin. La "regina del soul" si è spenta a Detroit a 76 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo all'Associated Press è stata la sua portavoce, Gwendolyn Quinn. Durante la sua carriera ha vinto 18 Grammy e ha venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo. Tra i suoi più grandi successi "Respect" (1967), "Think" (1968) e "I Say a Little Prayer" (1968).