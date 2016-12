Morto Gian Luigi Rondi, presidente dei David di Donatello

Rondi iniziò da giovane nel giornalismo, fu corrispondente per riviste straniere come le francesi "Le Figaro" e "Cinémonde". Successivamente è stato critico cinematografico del Giornale radio (1950-1995), redattore dell'Agenzia giornalistica Italia (1955-1961).



Fin dagli anni Cinquanta è anche sceneggiatore e regista di cortometraggi e documentari. Dagli anni Sessanta realizzare numerosi cicli televisivi dedicati a personalità del mondo cinematografico, Visconti, De Sica, Rossellini, Ford.



Ha partecipato a giurie internazionali tra cui Berlino (1961), Cannes (1963), Rio de Janeiro (1965), San Sebastian (1968). Dirige poi, sempre in quegli anni (dal 1966 al 1990) gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. Nel 1971 ha istituito il Leone d'oro alla carriera tra i premi assegnati alla Mostra del cinema di Venezia. Dal 1993 al 1997 è stato al timone della Biennale di Venezia, mentre più recentemente, dal 2008 al 2012, era stato Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Dal 1981 è presidente dell'Ente David di Donatello.