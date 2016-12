Miley Cyrus, il "Milky Milky Milk tour" è il più provocatorio di sempre

Il tour, che si svolgerà per un mese tra Stati Uniti e Canada, è di supporto all'album "Miley Cyrus & Her Dead Petz" che Miley ha pubblicato a sorpresa la notte degli Mtv Video Music Awards, offrendolo per un download gratuito in Rete.



Se qualche artista in questi giorni ha preferito annullare tour e concerti dopo i fatti di Parigi, o di scegliere magari un profilo basso per il clima non esattamente festaiolo che il mondo sta vivendo, altri hanno deciso di reagire rivendicando la necessità di continuare a vivere la vita come sempre fatto. E la Cyrus si è spinta persino oltre, arrivando a presentarsi in un momento dello show con indosso seni e fallo finti, in un'esibizione dalle tinte hard, anche se condita dall'autoironia che da sempre caratterizza Miley. Certo, se ai concerti il pubblico si è mostrato entusiasta, in Rete le critiche sono piovute pesantissime. Ma lei non sembra preoccuparsene.