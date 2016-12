Miley Cyrus dà una buonanotte social con seno in bella vista

Aspettando i Video Music Awards che condurrà il 30 agosto e la prima puntata del Saturday Night Live di cui sarà protagonista, Miley Cyrus dà una buonanotte particolare ai follower. "Buonanotte da me e dalla mia tetta", scrive su Instagram postando una foto che mostra il seno nudo con tanto di stellina. Insomma la bad girl è piena di impegni ma non rinuncia a svelare il lato sexy.

Sempre sui social la Cyrus ha annunciato il nuovo impegno televisivo: il 3 ottobre condurrà la prima puntata della nuova stagione del SNL. Ma Miley è balzata alle cronache anche perché il magazine "The Hollywood Reporter" ha stilato una classifica che la vede all'ottavo posto tra le celebrità più detestate d'America.



La popstar però non sembra preoccuparsene e anzi, forse per mostrare il suo lato umano, a Marie Claire Usa che le ha dedicato la cover ha confessato il passato non idilliaco da Hannah Montana: "Ero solo una ragazza fragile di 16 anni con una parrucca e un sacco di trucco, quando rivedo quegli scatti perfetti, mi sento una m.... Schiariscono la pelle di ragazze nere. Ammorbidiscono le rughe. E' pazzesco come la gente abbia deciso il modo in cui dovevo essere...".