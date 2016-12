Mike Oldfield in lutto: morto a 33 anni il figlio Dougal

Tragedia per il musicista inglese Mike Oldfield. Il figlio di 33 anni, Dougal, è morto improvvisamente, per cause naturali, mentre si trovava nell'ufficio della società di produzione cinematografica per cui lavorava a Soho, nel centro di Londra. Il giovane era uno dei tre figli che il 62enne musicista aveva avuto con la seconda moglie Sally Cooper. I familiari hanno diffuso una nota in cui chiedono che venga rispettata la loro riservatezza.