Max Pezzali, travestimento perfetto su Fb: vestito da donna è irriconoscibile

Max Pezzali ha in serbo sorprese per i fan che assisteranno al tour, pronto a scattare il 25 settembre da Ancona. Sul suo profilo Facebook, il cantautore ha pubblicato una foto in cui appare vestito da donna con tanto di parrucca nero corvino e trucco. "Lei sarà ospite fissa in ogni tappa del tour", ha scritto Pezzali. Sarà vero? Intanto lo scatto ha fatto il pieno di "like", raccogliendo quasi 2 mila "mi piace" e quasi 300 commenti in 5 ore.