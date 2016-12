Marcella Bella: "Duetto per la prima volta con Loredana Bertè"

10:18 - Una serata speciale per festeggiare 40 anni di carriera di Gianni Bella. Per l'occasione la sorella Marcella, l'8 marzo al Teatro dal Verme di Milano, ha chiamato a raccolta gli amici più cari e i colleghi, il concerto sarà poi trasmesso da Canale 5. Da Mario Biondi a Lavezzi, da Mogol a Tozzi e Annalisa, alla Bertè: "Con Loredana, anche se ci conosciamo da più di quarant'anni, duetto per la prima volta" racconta a Tgcom24 la cantante.

Marcella, come nasce il progetto?

Da un'idea mia e di una amica, la produttrice di Colorado Film, volevo festeggiare mio fratello con una serata perché sta meglio. Dopo l'ictus non riesce a parlare ma adesso cammina. Quindi per me è una gioia farlo star bene. Si sta avvicinando anche il suo compleanno, quindi quale occasione migliore?



Hai coinvolto molti amici artisti...

Hanno accettato subito senza fiatare e con grande affetto. Duetterò con tutti, da Mario Biondi a Mario Lavezzi e poi Mogol, Umberto Tozzi, Deborah Iurato e Annalisa. Altri come Emma, Arisa, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Adriano Celentano hanno inviato un videomessaggio. Ecco, l'unico rammarico è per Morandi, che non mi ha risposto. Eppure mio fratello ha scritto per lui delle canzoni bellissime.



E con Loredana Bertè?

Con lei sarà un duetto storico. Canteremo insieme tre brani, tra cui 'Nessuno Mai', più uno che interpreterà da sola. Ci conosciamo da più di quarant'anni. Le ho dato carta bianca, ha scelto lei i brani.



Vi conoscete da una vita, che rapporto avete?

In questa bellissima serata ricorderemo insieme i vecchi tempi. Mi ha fatto scoprire la Milano da Bere, la by night, dopo i concerti io andavo sempre a dormire, lei invece mi ha coinvolto, mi portava nei locali dove si faceva musica dal vivo, come l'Arlati, dove c'era sempre Battisti...



E non avete mai litigato?

Credo di essere l'unica collega artista con la quale Loredana ha un bel rapporto da sempre. Ci vogliamo bene. In tutti questi anni abbiamo fatto dei periodi in cui ci siamo frequentate molto, quando lei era sposata con Borg veniva spesso da me in Sardegna. Ma anche prima quando era fidanzata con Lavezzi. Poi magari ci siamo perse di vista, ognuna con le proprie traversie. Ma ogni volta che ci sentiamo, anche se magari non ci vediamo da anni, è come se non ci fossimo mai lasciate. Ci stimiamo e io so che Loredana ha un cuore grande.



Tu invece hai nuovi progetti?

Sto preparando un nuovo disco, con un pezzo divertentissimo firmato da Cristiano Malgioglio che uscirà prima dell'estate.