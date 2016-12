Madonna dal vivo a Parigi: un omaggio alla città, sul palco anche Jean Paul Gaultier

Madonna ha reso il suo personale omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre a Parigi, dove ha fatto tappa con il suo Rebel Heart Tour. Sul palco, avvolta in una bandiera tricolore, ha intonato la Marsigliese, proclamando: "Non cederemo alla paura". Poi, via al coinvolgente show. Fuori programma a sorpresa quando Jean-Paul Gaultier è salito sul palco per ballare durante il brano "Unapologetic Bitch".